Из котлована нужно вывести 1200 тонн земли. работает 5 семитонных и 4 пятитонных самосвала .каждая машина за день сделал 15 рейсов. закончена ли вся работа? если нет, Сколько Земле осталось вывести?

Математика

Из котлована нужно вывести 1200 тонн земли. работает 5 семитонных и 4 пятитонных самосвала .каждая машина за день сделал 15 рейсов. закончена ли вся работа? если нет, Сколько Земле осталось вывести?

Автор: Гость