Из котлована нужно вывести 1200 тонн земли. работает 5 семитонных и 4 пятитонных самосвала .каждая машина за день сделал 15 рейсов. закончена ли вся работа? если нет, Сколько Земле осталось вывести?
Математика
Из котлована нужно вывести 1200 тонн земли. работает 5 семитонных и 4 пятитонных самосвала .каждая машина за день сделал 15 рейсов. закончена ли вся работа? если нет, Сколько Земле осталось вывести?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5×7)×15=35×15=525 т - вывезут пять семитонных самосвалов за 15 рейсов; (4×5)×15=20×15=300 т - вывезут четыре пятитонных самосвала за 15 рейсов; 525+300=825 т - вывезут вместе; 1000-825=175 т - останется вывезти.
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