Помогите решить первый номер
Геометрия
Помогите решить первый номер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол М =38 угол МКН = 180-68=112 (смежные углы) угол Н = 180-112+38=30
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