Дождество -4х+6у-3х-7у
Математика
Дождество -4х+6у-3х-7у
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
= -7х-у ............................................................................................................
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