Дождество -4х+6у-3х-7у

Математика
Дождество -4х+6у-3х-7у
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Гость:
= -7х-у ............................................................................................................
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