Составьте формулу кристаллогидратов: А) на 1 моль сульфата железа (III) приходится 9 ??оль воды. Б) Гексагидрат хлорида алюминия .

Химия
Составьте формулу кристаллогидратов: А) на 1 моль сульфата железа (III) приходится 9 ??оль воды. Б) Гексагидрат хлорида алюминия .
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) Fe₂(SO₄)₃·9H₂O б) AlCl₃·6H₂O
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