Костя, Витя и Коля решили расчистить спортивную площадку и огородить её тремя ряд??ми верёвки. Сколько им надо взять для этого мотков верёвки по 20 м. каждый, если длина площадки 18 м., а ширина составляет 1 шестую часть длины?

Математика
Костя, Витя и Коля решили расчистить спортивную площадку и огородить её тремя ряд??ми верёвки. Сколько им надо взять для этого мотков верёвки по 20 м. каждый, если длина площадки 18 м., а ширина составляет 1 шестую часть длины?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
684:4=171 L=18mD=1/6*18=3m P=18*2+3*2=36+6=4242*3=126 126/20=6 6/20 - 7 мотков

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