Костя, Витя и Коля решили расчистить спортивную площадку и огородить её тремя ряд??ми верёвки. Сколько им надо взять для этого мотков верёвки по 20 м. каждый, если длина площадки 18 м., а ширина составляет 1 шестую часть длины?

Математика

Костя, Витя и Коля решили расчистить спортивную площадку и огородить её тремя ряд??ми верёвки. Сколько им надо взять для этого мотков верёвки по 20 м. каждый, если длина площадки 18 м., а ширина составляет 1 шестую часть длины?

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