Длина прямо угольник равна а см, ширина 8см.запиши выражением его площадь
Математика
Длина прямо угольник равна а см, ширина 8см.запиши выражением его площадь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8•а см кв площадь ##############
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найди стороны прямоугольника, периметр которого равен 200 мм,длина 1 стороны в 3 раз?? больше, чем длина другой стороны.
Химия
Спасите! 1.написать 4 изомера для альдегида,имеющего формулу C9H19-C=(Вверх)-H(вниз). Дать название веществам. 2.Дать название взаимодействия Cu(...
Окружающий мир