(5х+19.2)*7=148.75 Помогите пожалуйста!
Математика
(5х+19.2)*7=148.75 Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5х+19,2)•7=148,75 5х+19,2=148,75:7 5х+19,2=21,25 5х=21,25-19,2 5х=2,05 х=2,05:5 х=0,41. Ответ: 0,41.
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