А) Какая часть окружности заключена между часовой и минутной стрелками, считая от минутной стрелки к часовой по их ходу в 6 ч 00 мин; в 3 ч 00 мин? б) Какую часть окружности пройдет конец минутной стрелки: за 30 мин; за 15 мин;...
Математика
А) Какая часть окружности заключена между часовой и минутной стрелками, считая от минутной стрелки к часовой по их ходу в 6 ч 00 мин; в 3 ч 00 мин? б) Какую часть окружности пройдет конец минутной стрелки: за 30 мин; за 15 мин; за 45 мин; за 40 мин? в) Какую часть часа составляет: 10 мин; 5 мин; 25 мин; 55 мин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Минутная стрелка за 1 минуту деление проходит 360°:60= 6° Часовая за 1 час 360°:12=30° а) 6 ч 00 минут 360:12*6=180° или 180/360=1/2 окружности заключена между часовой и минутной стрелкой 3ч 00 мин 360:12*3=90° или 90/360=1/4 часть окружности б) 30 минут 360°:60*30=180° или 180/360=1/2 часть окружности 15 минут 360:60*15=90° или 90/360=1/4 часть окружности 45 минут 360:60*45=270° или 270/360=3/4 окружности 40 минут 360:60*40=240° или 240/360=2/3 окружности в) 10 минут 10/60=1/6 часть часа 5 минут 5/60=1/12 часть часа 25 минут 25/60=5/12 часть часа 55 минут 55/60=11/60 часть часа
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