А) Какая часть окружности заключена между часовой и минутной стрелками, считая от минутной стрелки к часовой по их ходу в 6 ч 00 мин; в 3 ч 00 мин? б) Какую часть окружности пройдет конец минутной стрелки: за 30 мин; за 15 мин;...

Математика

А) Какая часть окружности заключена между часовой и минутной стрелками, считая от минутной стрелки к часовой по их ходу в 6 ч 00 мин; в 3 ч 00 мин? б) Какую часть окружности пройдет конец минутной стрелки: за 30 мин; за 15 мин; за 45 мин; за 40 мин? в) Какую часть часа составляет: 10 мин; 5 мин; 25 мин; 55 мин?

Автор: Гость