Решите задачу. Витя и его друзья занимались сборами и уборкой поляны. В пятницу он?? занимались этим 40 минут, в субботу на 360 минут больше, а в воскресенье в 4 раза больше, чем в пятницу. Сколько всего часов затратили на сбор...

Математика
Решите задачу. Витя и его друзья занимались сборами и уборкой поляны. В пятницу он?? занимались этим 40 минут, в субботу на 360 минут больше, а в воскресенье в 4 раза больше, чем в пятницу. Сколько всего часов затратили на сборы и уборку поляны Витя и его друзья?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40 мин (Пятница) 360+40=400 мин (Субота) 40*4=160 мин (Воскр) 40+400+160=600 мин (всего) 600:60= 10 часов
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