Решите задачу. Витя и его друзья занимались сборами и уборкой поляны. В пятницу он?? занимались этим 40 минут, в субботу на 360 минут больше, а в воскресенье в 4 раза больше, чем в пятницу. Сколько всего часов затратили на сбор...

Математика

Решите задачу. Витя и его друзья занимались сборами и уборкой поляны. В пятницу он?? занимались этим 40 минут, в субботу на 360 минут больше, а в воскресенье в 4 раза больше, чем в пятницу. Сколько всего часов затратили на сборы и уборку поляны Витя и его друзья?

Автор: Гость