Пуля массой 10г пробила доску при этом скорость пули уменьшилась с 600 до 200 м\с найдите модуль работы

Гость: Гость:

Дано: m = 10 г = 0,010 кг V1 = 600 м/с V2 = 200 м/с _____________ A - ? Найдем кинетическую энергию пули до "встречи" с доской: E1 = m*(V1)² / 2 = 0,010*600² / 2 = 1800 Дж Найдем кинетическую энергию пули после "пробоя" доски: E2 = m*(V2)² /2 = 0,010*200² / 2 = 200 Дж По теореме о кинетической энергии: A = E1 - E2 = 1800 - 200 = 1 600 Дж Ответ: Работа равна 1 600 джоулей