В лыжной эстафете учавствовали 9команд мальчиков, по 8 человек в каждой, и ещё 24 девочки. Во сколько раз больше мальчиков, чем девочек, учавствовало в эстафете? Измени вопрос, чтобы последним действием при решении было вычетан...

Математика

В лыжной эстафете учавствовали 9команд мальчиков, по 8 человек в каждой, и ещё 24 девочки. Во сколько раз больше мальчиков, чем девочек, учавствовало в эстафете? Измени вопрос, чтобы последним действием при решении было вычетание. Реши новую задачу.

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