В лыжной эстафете учавствовали 9команд мальчиков, по 8 человек в каждой, и ещё 24 девочки. Во сколько раз больше мальчиков, чем девочек, учавствовало в эстафете? Измени вопрос, чтобы последним действием при решении было вычетан...
Математика
В лыжной эстафете учавствовали 9команд мальчиков, по 8 человек в каждой, и ещё 24 девочки. Во сколько раз больше мальчиков, чем девочек, учавствовало в эстафете? Измени вопрос, чтобы последним действием при решении было вычетание. Реши новую задачу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.) 9*8=72(ч)-мальчиков. Я изменила вопрос -на сколько? 2.) 72-24=48(ч)-на сколько. Ответ:на 48 ч. мальчиков больше, чем девочек.
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