Краткая информация про шаляпина в уфе
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Краткая информация про шаляпина в уфе
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Фёдор Ива́нович Шаля́пин (. 1 [13] февраля 1873, Казань — 12 апреля 1938, Париж) — русский оперный и камерный певец (высокий бас), в разное время солист Большого и Мариинского театров, а также театра Метрополитен Опера, первый народный артист Республики (1918—1927, звание возвращено в 1991), в 1918—1921 годах — художественный руководитель Мариинского театра[1]. Имеет репутацию артиста, соединившего в своём творчестве «прирождённую музыкальность, яркие вокальные данные, необыкновенное актёрское мастерство»[2]. Занимался также живописью, графикой и скульптурой, снимался в кино. Оказал большое влияние на мировое оперное искусство[2].
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