Люди умоляю помогите с 5 очень нужно
Физика
Люди умоляю помогите с 5 очень нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S1=5 S2=500 F1=400 H F2=?F1/S1=F2/S2 F2=F1*S2/S1=400*500/5=200000 H (2*10^5 H)======================
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