Спасите! 1.написать 4 изомера для альдегида,имеющего формулу C9H19-C=(Вверх)-H(вниз). Дать название веществам. 2.Дать название взаимодействия Cu(OH)2 с веществами: CH3-CH2-C=O(вверх)-H(вниз)

Химия
Спасите! 1.написать 4 изомера для альдегида,имеющего формулу C9H19-C=(Вверх)-H(вниз). Дать название веществам. 2.Дать название взаимодействия Cu(OH)2 с веществами: CH3-CH2-C=O(вверх)-H(вниз)
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