Найдите периметр прямоугольника если одна из его сторон 4,3 см а площадь 9,03см
Математика
Найдите периметр прямоугольника если одна из его сторон 4,3 см а площадь 9,03см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9,03 : 4,3 = 2,1 см - вторая сторона 2) 2*(4,3 + 2,1) =12,8 см - периметр
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