В классе 32 ученика,3\4 из них приняли участие в лыжной гонке.сколько учеников участ??овало в лыжной гонке....? с решением

Математика

В классе 32 ученика,3\4 из них приняли участие в лыжной гонке.сколько учеников участ??овало в лыжной гонке....? с решением

Автор: Гость