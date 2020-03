Помогите миленькие Choose tube right Russian version of translation to each of the four fol¬lowing English sentences. Выберите правильный вариант русского перевода к следующим английским предложениям. 1. In investing abroad, A...

Английский язык

Помогите миленькие Choose tube right Russian version of translation to each of the four fol¬lowing English sentences. Выберите правильный вариант русского перевода к следующим английским предложениям. 1. In investing abroad, American businesses are building up the competition that industries in the US must face. a. Осуществляя зарубежные инвестиции, американские фирмы создают конкуренцию, которая должна быть характерна для отраслей американской промышленности. b. Осуществляя зарубежные инвестиции, американские фирмы создают конкуренцию, с которой должны столкнуться отрасли американской промыш¬ленности. c. Осуществляя зарубежные инвестиции, американские фирмы создают конкуренцию среди отраслей американской промышленности.

Автор: Гость