Вот умоляю 4 проооооооооооошуууууууууу
Физика
Вот умоляю 4 проооооооооооошуууууууууу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: v=2m в кубе Pж.=1000 рб.=2300 ______________ F1=pж.gv F2=pб.gv__________ _F1=1000×9,8×2=19600H F2=2300×9,8×2=45080H
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