Задача: с книжного склада отправили в школы города 28800 учебников в 1 школу отправили 4часть этих учебников во вторую 6300учебников а остальные учебники были отправлены в 3 школы поровну в каждую сколько учебников получила ка...
Математика
Задача: с книжного склада отправили в школы города 28800 учебников в 1 школу отправили 4часть этих учебников во вторую 6300учебников а остальные учебники были отправлены в 3 школы поровну в каждую сколько учебников получила каждая из этих3 школ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28 800 / 4 = 7 200 учебников в 1 школе 6300 во второй (28 800 - 7200 - 6 300) / 3 = (28 800 - 13 500) / 3 = 15 300 /3 = 5 100 Ответ: по 5 100 учебников было отправленно в каждую из 3х школ
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