Под "б", пожалуйста.
Алгебра
Под "б", пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=1-6+23+65=121 ваывавава
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