Из кожи вон - фразеологизм откуда появился? Из какой страны и и в какое время? И что значит?

Русский язык
Из кожи вон - фразеологизм откуда появился? Из какой страны и и в какое время? И что значит?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ФРАЗЕОЛОГИ́ЗМ  — устойчивое словосочетание. фразеологизмы взялись из простонародной речи и являются результатом длительного исторического развития русского языка.  в какое время не знаю,прости)    "Из кожи вон лезть"-Очень стараться что-то сделать.Стараться изо всех сил, усердствовать. когда появился трудно сказать
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