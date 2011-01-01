Придумать продолжение о Серой шейке

Гость: Гость:

Я это недавно делал Через пару месяцев вернулись Селезень и Утка. Смотрят, смотрят, невидят Серую Шейку! Думаю, неужели Лиса её съела? через 2 дня пришла Лиса и сказала —ааа, вернулись? Меня из-за вашей доченьки чуть не застрелили! —Где она? Спросила Утка. —А её уже наверное съели старик со старухой! Так ей и надо! Утка и Селезень поверили ей, и решили пойти к старику, а в какой стороне живёт старик, незнают. А Заяц тоже всё видел и решил сказать им. —Здравствуйте. Сказал Заяц —Здравствуй. Сказала Утка —Я знаю где он живёт! —Где? Спросил Селезень —Вонтам, около горы. —Спасибо! После того как Заяц сказал где живёт старик, они туда пришли и очень обрадовались, потому что увидели что Серая Шейка летает и ещё утят и Селезня! —Серая Шейка! Сказали они. —Мама, папа, как я соскучилась! —И мы! С тех пор, они живут вместе и без Лисы! А зайца они приглашали к себе! Конец!!!