Укажите тип химической связи в простых веществах и сложных веществах:Li,N2,Mg,Na2O,K2S2,O3.
Химия
Укажите тип химической связи в простых веществах и сложных веществах:Li,N2,Mg,Na2O,K2S2,O3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Li, Mg - металлическаяN2, O3 - ковалентная неполярнаяNa2O, K2S2 - ионная
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