Чем был знаменит илья репин

Литература
Чем был знаменит илья репин
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Выдающийся русский художник-реалист, создавший множество работ в самых разных жанрах: исторические полотна, портреты, социальные картины о современной жизни, книжные иллюстрации. Его картины стали энциклопедией жизни России второй половины XIX века. Наиболее известны картины Репина «Крестный ход в Курской губернии», «Отказ от исповеди», «Не ждали», «Арест пропагандиста», «Торжественное заседание Государственного Совета», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Иван Грозный и сын его Иван», портреты Модеста Мусоргского, Павла Третьякова, Льва Толстого, дочери Веры («Осенний букет») и другие.
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