Разгадай ребусы! помогите

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Разгадай ребусы! помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Брошь,овощ,врач,речка
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