Из мешка, в котором лежат 2 синих шарика и 2 красных, девочка поочередно выбирает 3 шарика. Изобрази все возможные варианты выбора шариков с помощью схематического рисунка. Запиши полученные варианты используя буквы С и К

Математика

Из мешка, в котором лежат 2 синих шарика и 2 красных, девочка поочередно выбирает 3 шарика. Изобрази все возможные варианты выбора шариков с помощью схематического рисунка. Запиши полученные варианты используя буквы С и К

Автор: Гость