Из мешка, в котором лежат 2 синих шарика и 2 красных, девочка поочередно выбирает 3 шарика. Изобрази все возможные варианты выбора шариков с помощью схематического рисунка. Запиши полученные варианты используя буквы С и К
Математика
Из мешка, в котором лежат 2 синих шарика и 2 красных, девочка поочередно выбирает 3 шарика. Изобрази все возможные варианты выбора шариков с помощью схематического рисунка. Запиши полученные варианты используя буквы С и К
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с+с+к и к+с+с одно и то же
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