Из одного дома одновременно в противоположенном направлении направились два дру??а скорость первого друга 75м/мин а второй на 10 м/мин медленнее первого найдите расстояние между ними через полчаса
Математика
Из одного дома одновременно в противоположенном направлении направились два дру??а скорость первого друга 75м/мин а второй на 10 м/мин медленнее первого найдите расстояние между ними через полчаса
Ответ(ы):
Гость:
1.75-10=65(м/мин)-u(скорость)2 2.(65+75)*30=4200(мин)-S(расстояние) Ответ:за 4200мин они встртеца.
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