Из одного дома одновременно в противоположенном направлении направились два дру??а скорость первого друга 75м/мин а второй на 10 м/мин медленнее первого найдите расстояние между ними через полчаса

Математика

Из одного дома одновременно в противоположенном направлении направились два дру??а скорость первого друга 75м/мин а второй на 10 м/мин медленнее первого найдите расстояние между ними через полчаса

Автор: Гость