Почему воду в электрический чайник надо наливать до его включения в сеть
Физика
Почему воду в электрический чайник надо наливать до его включения в сеть
Ответ(ы):
Гость:
Если чайник включен в сеть то он начинает нагреваться, а мы знаем что перепады t то он быстро выйдет из строя или лопнет дно и произайдет кароткое замыкание.
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