Почему воду в электрический чайник надо наливать до его включения в сеть

Физика
Почему воду в электрический чайник надо наливать до его включения в сеть
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если чайник включен в сеть то он начинает нагреваться, а мы знаем что перепады t то он быстро выйдет из строя или лопнет дно и произайдет кароткое замыкание.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Право
Напишите свое мнение об этой фразе "Гражданин-Отечесва достойный сын!" Хочу сравнить мои мысли с мыслями других. Просто я не считаю это верным
Ответить
Алгебра
Найдите значение алгебраической дроби!!!!! пожалуйста срочно нужно
Ответить
Математика
Решить задачу в магазине несколько книг.их стоимость 229 500. найди цену книги если в магазине число книг больше 100 но меньше 104?
Ответить
Математика
7,8,9 помогите решить
Ответить
Математика
Разложите на протые множители число а) 10, б) 100, в) 1000, г) 10000, д) 100000. помогите дам 20 баллов
Ответить