Докажите, что если на рисунке AC и BD -Докажите, что если на рисунке AC и BD - перпендику??яры к прямой CD и AD=BC, то треугольник ACD = BDC.

Геометрия

Докажите, что если на рисунке AC и BD -Докажите, что если на рисунке AC и BD - перпендику??яры к прямой CD и AD=BC, то треугольник ACD = BDC.

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