Докажите, что если на рисунке AC и BD -Докажите, что если на рисунке AC и BD - перпендику??яры к прямой CD и AD=BC, то треугольник ACD = BDC.
Геометрия
Докажите, что если на рисунке AC и BD -Докажите, что если на рисунке AC и BD - перпендику??яры к прямой CD и AD=BC, то треугольник ACD = BDC.
Ответ(ы):
Гость:
Рисунка совсем не видно...(
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