Как вычеслить удобным способом–374-(200+74)

Математика
Как вычеслить удобным способом–374-(200+74)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
374-(200+74)=100 а решить сначала тот что в скобках!
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