У полюсов по сравнению с экватором снеговая линия расположена: а) Ниже б) На такой ??е высоте в) Выше
География
У полюсов по сравнению с экватором снеговая линия расположена: а) Ниже б) На такой ??е высоте в) Выше
Ответ(ы):
Гость:
А) ниже у полюсов намного холоднее, фактически снеговая линия на уровне моря
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