У полюсов по сравнению с экватором снеговая линия расположена: а) Ниже б) На такой ??е высоте в) Выше

География

У полюсов по сравнению с экватором снеговая линия расположена: а) Ниже б) На такой ??е высоте в) Выше

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