Септык жалгау слово ханшатыр
Қазақ тiлi
Септык жалгау слово ханшатыр
Ответ(ы):
Гость:
А.с ханшатыр І.с ханшатырдың Б.с ханшатырға Т.с ханшатырды Ж.с ханшатырда Ш.с ханшатырдан К.с ханшатырмен
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