Сочинение про Величавости Кавказа

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Пребывание на Кавказе наполняло М. Ю. Лер­монтова удивительными замыслами. Кавказ ока­зался для него не только источником вдохнове­ния, но и темой многих его произведений. «Лю­бимой темой», — подчеркнул великий грузин­ский поэт Илья Чавчавадзе, писавший, что в «своих мощных стихах, преисполненных поэзии, Лермонтов изобразил весь Кавказ…». Почему же так манили поэта красота и вели­чие природы Кавказа? Отчасти ответ на этот воп­рос дает сам поэт: «Синие горы Кавказа, привет­ствую вас! вы взлелеяли детство мое; вы носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали, вы к небу меня приучили, и я с той поры все мечтаю об вас да о небе». Одинокие и одичалые вершины горных хреб­тов стремились утонуть в вершинах грозовых туч. И тот, кто на вершинах этих гор молился Богу, «тот жизнь презирает, хотя в то мгновение гор­дится он ею!». Лирический герой ощущает гармоничное сли­яние с природой. В детские годы, когда мир фан­тазий так манит к себе, романтические синие горы Кавказа воспринимались как идеал всех возвышенных стремлений. Если мир людей по какой-либо причине тебя отвергает, если ты чув­ствуешь себя одиноким, непонятым, умиротво­ренное созерцание природы уносит тебя в мир мечты. Объятия природы так же ласковы, как и объятия матери. А просторы степи повторяют ту же песню, что пела в детстве мать, рано ушедшая из жизни: В младенческих летах я мать потерял. Но мнилось, что в розовый вечера час Та степь повторяла мне памятный глас. За это люблю я вершины тех скал, Люблю я Кавказ. Пленительно красив Кавказ на заре, когда далекие льдины утесов сияют в лучах восходя­щего солнца, сообщая случайному путнику о при­ходе утра. В этом крае все прекрасно: и пустынные бури, и одинокое дерево на гладком холме, и виноград­ник, шумящий в ущелье, и неизвестный путь над пропастью, и быстрая безымянная речка. А воз­дух чист, как молитва ребенка. Природа у Лермонтова уподоблена человеку. Розовый цвет снежных горных вершин — это цвет стыда: «как будто девицы, когда вдруг уви­дят мужчину, купаясь, в таком уж смущенье, что белой одежды накинуть на грудь не успеют». Последний луч солнца, догорающий на серебри­стых льдах, закрывает «Эльбрус своей главой». Постепенно шумная природа засыпает. Где-то в далеком ауле печальную песню о несчастливой любви запела прекрасная дева — горы вторят ей, эхо отображает малейшие изменения голоса и эмоций. А приветный шум ручейка нежен, как хор птичек. Прекрасна природа Кавказа в темную, полную таинств и волшебных превращений ночь. Цари­ца-луна, как южный метеор, стремительно всплывает из-за горной гряды. Мы становимся свидетелями действа, режиссером которого явля­ются не ведомые человеку силы: На западе вечерний луч Еще горит на ребрах туч И уступить все медлит он Луне — угрюмый небосклон. Эта борьба за господство на небе заканчивает­ся полной победой луны. Свет зари гаснет, луна в наряде из «младых» белых тучек воцаряется на небосводе. В лермонтовских произведениях, воспеваю­щих красоту и величие Кавказа, заложена такая глубинная суть, что каждое новое поколение на­ходит в них для себя что-то важное и волнующее. Перед лицом природных стихий, любуясь грядой синих гор, украшенных ледяным покрывалом, человек думает не о суете жизни, мелочных еже­дневных заботах и переживаниях — в мыслях он обращается к самому сокровенному в природе и мире