Решите: 8sin15°sin75°
Алгебра
Решите: 8sin15°sin75°
Ответ(ы):
Гость:
8sin15°sin75°=4*(cos(15° -75°)-cos(15°+75°))=4*(cos(-60°)-cos90°)=4(cos60°-0)=4*1/2=2
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