Выбери правильное слово. Обведи соответствии ющую букву.

Английский язык
Выбери правильное слово. Обведи соответствии ющую букву.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)b 2)a 3)размыто но вроде бы а
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