Две девочки одинаковой массы выбегают по лестнице на второй этаж. Одна из них поднимается за 30 с, другая - за 55 с. а) Одинаковая ли при этом совершается механическая работа? ___________________________________________________...

Физика
Две девочки одинаковой массы выбегают по лестнице на второй этаж. Одна из них поднимается за 30 с, другая - за 55 с. а) Одинаковая ли при этом совершается механическая работа? _______________________________________________________________________________ б) Одинаковую ли мощность развивают девочки при подъёма? __________________________________________________________________________________________ Ответ:_________________________
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. А = mgh Работа зависит от массы и от высоты. Массы девочек одинаковы, расстояние они пробегают одинаковое. Работа одинаковая. 2.  N = A/t Так как вторая девочка поднимается за большее время, она развивает меньшую мощность
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