Две девочки одинаковой массы выбегают по лестнице на второй этаж. Одна из них поднимается за 30 с, другая - за 55 с. а) Одинаковая ли при этом совершается механическая работа? ___________________________________________________...

Физика

Две девочки одинаковой массы выбегают по лестнице на второй этаж. Одна из них поднимается за 30 с, другая - за 55 с. а) Одинаковая ли при этом совершается механическая работа? _______________________________________________________________________________ б) Одинаковую ли мощность развивают девочки при подъёма? __________________________________________________________________________________________ Ответ:_________________________

Автор: Гость