Разделите делимое и делитель на 5 составьте и запишите равенства по абразцу
Математика
Разделите делимое и делитель на 5 составьте и запишите равенства по абразцу
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Гость:
Вот так-то (Надо) Спасибо)))
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