5. А много ль рассветов ты встретил в лесу? ( последнее предложение) Спешите последнее предложение. Подчеркните главные члены. Какой частью речи выражено подлежащее?

Русский язык

5. А много ль рассветов ты встретил в лесу? ( последнее предложение) Спешите последнее предложение. Подчеркните главные члены. Какой частью речи выражено подлежащее?

Автор: Гость