5. А много ль рассветов ты встретил в лесу? ( последнее предложение) Спешите последнее предложение. Подчеркните главные члены. Какой частью речи выражено подлежащее?
Русский язык
5. А много ль рассветов ты встретил в лесу? ( последнее предложение) Спешите последнее предложение. Подчеркните главные члены. Какой частью речи выражено подлежащее?
Ответ(ы):
Гость:
Ты встретил Ты-мест . Встретил-глаг
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