5. А много ль рассветов ты встретил в лесу? ( последнее предложение) Спешите последнее предложение. Подчеркните главные члены. Какой частью речи выражено подлежащее?

Русский язык
5. А много ль рассветов ты встретил в лесу? ( последнее предложение) Спешите последнее предложение. Подчеркните главные члены. Какой частью речи выражено подлежащее?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ты встретил  Ты-мест . Встретил-глаг
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