2 пешехода в противоположных направлениях скорость одного 5 км в час другого 4 км в час на каком растоянии они будут через 3 ч

Математика

2 пешехода в противоположных направлениях скорость одного 5 км в час другого 4 км в час на каком растоянии они будут через 3 ч

Автор: Гость