2 пешехода в противоположных направлениях скорость одного 5 км в час другого 4 км в час на каком растоянии они будут через 3 ч

Математика
2 пешехода в противоположных направлениях скорость одного 5 км в час другого 4 км в час на каком растоянии они будут через 3 ч
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Ответ(ы):
Гость:
(5+4) *3=27 они будут на расстоянии 27 км
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