1.Что такое электрический ток? Что такое электрический ток в металлах? Условие воз??икновение эл. Тока. Эл.поля 2.Ионы (+,-) 3.Оценить состав атома: 37Li 4. +9Кл и -16Кл соединили и разделили. Какие получатся заряды? 5....

Физика

1.Что такое электрический ток? Что такое электрический ток в металлах? Условие воз??икновение эл. Тока. Эл.поля 2.Ионы (+,-) 3.Оценить состав атома: 37Li 4. +9Кл и -16Кл соединили и разделили. Какие получатся заряды? 5.Планетарная модель атома? 6.Направление и действие электрического тока? 7.как получить (+,-) заряды. 8. Схематические обозначения. Основные части эл.цепи.

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