Помогите проверить сочинение: Я живу в большой квартире и у меня есть своя комната. Недавно мы сделали в ней ремонт. Мой любимый цвет зелёный, поэтому и обои я выбрала соответствующие. Налево от двери стоит кровать. Рядом с н...

Литература

Помогите проверить сочинение: Я живу в большой квартире и у меня есть своя комната. Недавно мы сделали в ней ремонт. Мой любимый цвет зелёный, поэтому и обои я выбрала соответствующие. Налево от двери стоит кровать. Рядом с ней, у левой стены, находится шкаф для книг и одежды. Напротив двери-широкое окно, на нем висят шифоновые занавески и плотные шторы. У правой стены стоит компьютерный стол на котором я делаю уроки. Левее-тумбочка с телевизором, а над ней висят часы и календарь. на потолке есть красивая люстра. Моя комната очень уютная и светлая. Я люблю в ней отдыхать, читать и смотреть телевизор. Также, нужно добавить олицетворение одной любой вещи. (можете добавить которой тут нет) Проверить надо на орфографию, запятые и т. д. P.S. Очень срочно, поэтому достаточно много баллов

Автор: Гость