Для варки варенья из чёрной смородины на 2 кг ягод берут 3 кг сахара. Сколько кг яго?? потребуется для варки варенья, если хозяйка возьмёт 12 кг сахара? (Помогите решить задачу если она будет с пояснениями даю 30 баллов

Математика

Для варки варенья из чёрной смородины на 2 кг ягод берут 3 кг сахара. Сколько кг яго?? потребуется для варки варенья, если хозяйка возьмёт 12 кг сахара? (Помогите решить задачу если она будет с пояснениями даю 30 баллов

Автор: Гость