Для варки варенья из чёрной смородины на 2 кг ягод берут 3 кг сахара. Сколько кг яго?? потребуется для варки варенья, если хозяйка возьмёт 12 кг сахара? (Помогите решить задачу если она будет с пояснениями даю 30 баллов
Математика
Для варки варенья из чёрной смородины на 2 кг ягод берут 3 кг сахара. Сколько кг яго?? потребуется для варки варенья, если хозяйка возьмёт 12 кг сахара? (Помогите решить задачу если она будет с пояснениями даю 30 баллов
Ответ(ы):
Гость:
3:2#1.5(1кг.яг) 12:1.5#8кг яг.
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