670:300в столбик помогите пожалуйста сделать
Математика
670:300в столбик помогите пожалуйста сделать
Ответ(ы):
Гость:
ПОЛУЧАЕТСЯ 2 И ОСТАТОК 70
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
Найдите закономерность, по которой построена данная последовательность, и назовите пропущенные члены, если их ровно пять. 105, 111, 114, 120, 1...
Алгебра
Напишите мини сочинение на тему ,,закат солнца ,, в котором будут употреблены слова категории состояния ,плиз очень надо,ответ выберу лучшим
Математика