Помогите плизз решить : заменить суммой и вычислить первый отмеченный сполбик

Математика
Помогите плизз решить : заменить суммой и вычислить первый отмеченный сполбик
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вместо разницы (-) ставим сумму (+), но не вместо отрицательных цифр, перед ними знак не меняем.   1) -1+5=4 2) 4+(-2)=2 3) -5+7=2 4) -12+(-15)=-27 5) 10+16=26 6) 28+(-3)=25
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