Помогите плизз решить : заменить суммой и вычислить первый отмеченный сполбик

Гость: Гость:

Вместо разницы (-) ставим сумму (+), но не вместо отрицательных цифр, перед ними знак не меняем. 1) -1+5=4 2) 4+(-2)=2 3) -5+7=2 4) -12+(-15)=-27 5) 10+16=26 6) 28+(-3)=25