За первые два часа работы изготовили 180 банок рыбных консервов,а за остальные три ??аса до обеда - 240 банок.Все банки разложили в 6 ящиков поровну Сколько банок в каждом ящике?Напишите пожалуйста мне условия решение не надо

Математика

За первые два часа работы изготовили 180 банок рыбных консервов,а за остальные три ??аса до обеда - 240 банок.Все банки разложили в 6 ящиков поровну Сколько банок в каждом ящике?Напишите пожалуйста мне условия решение не надо

Автор: Гость