За первые два часа работы изготовили 180 банок рыбных консервов,а за остальные три ??аса до обеда - 240 банок.Все банки разложили в 6 ящиков поровну Сколько банок в каждом ящике?Напишите пожалуйста мне условия решение не надо

Математика
За первые два часа работы изготовили 180 банок рыбных консервов,а за остальные три ??аса до обеда - 240 банок.Все банки разложили в 6 ящиков поровну Сколько банок в каждом ящике?Напишите пожалуйста мне условия решение не надо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(180+240)/6=70 банок в 1 ящике.
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