Что понимают под шаблоном оформления презентации
Информатика
Что понимают под шаблоном оформления презентации
Ответ(ы):
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Microsoft PowerPoint дает возможность создавать шаблоны оформления, которые могут применяться в презентации, чтобы придать ей законченный, профессиональный вид. Шаблоны оформления в Microsoft PowerPoint Область задач Конструктор слайдов позволяет производить предварительный просмотр и применять шаблоны при оформлении презентации. Выбранный шаблон может применяться ко всем слайдам или только к определенным из них. Кроме того, при оформлении одной и той же презентации могут использоваться несколько типов шаблонов. При использовании шаблона оформления образец слайдов для данного шаблона автоматически добавляется в презентацию. При использовании другого шаблона во всех слайдах старый образец слайдов переносится «Образцом» в новый шаблон.
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