Приведите примеры мутаций различных типов
Биология
Приведите примеры мутаций различных типов
Ответ(ы):
Гость:
Генные мутации- связаны с изменением нуклеотидной последовательности. напр. серповидно-клеточная анимия. хромосомные мутации- изменение структуры хромосом. генномные- изменение числа хромосом в геноме. напр. синдром дауна, синдром потау, синдром эдвартца
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