Название битвы персы греки 479г д.н.э. и персоналия персы греки 479г.д.н.э. ПЛИЗ ПОМОГ??ТЕ КТО СМОЖЕТ
История
Название битвы персы греки 479г д.н.э. и персоналия персы греки 479г.д.н.э. ПЛИЗ ПОМОГ??ТЕ КТО СМОЖЕТ
Ответ(ы):
Гость:
В сентябре 480 г д.н.э.Фермопильское сражение (подвиг 300 спартанцев), Марафонское сражение и Саламинское сражение. В Фермопильском победили персы , а в остальных греки.
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