Минусы Александра македонского

Гость: Гость:

Властность, конфликтность, неустойчивость настроения, обидчивость, стремление во что бы ни стало доказать свое превосходство. Алексндр когда одерживает одну победу за другой становится высокомерным требует стройт статуй свой как богам зевса даже когда был пир один из друзей александра сказал что за македонским стоит армия его то Александр взял копё и убиль друга.