Помогите! Очень вас прошу! В ходе истории может измениться звуковой состав слова, его написание, грамматические признаки. Укажите слово, которое изменило свой род: Кровать Дверь Тень Постель Горсть Лошадь
Русский язык
Помогите! Очень вас прошу! В ходе истории может измениться звуковой состав слова, его написание, грамматические признаки. Укажите слово, которое изменило свой род: Кровать Дверь Тень Постель Горсть Лошадь
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