Помогите! Очень вас прошу! В ходе истории может измениться звуковой состав слова, его написание, грамматические признаки. Укажите слово, которое изменило свой род: Кровать Дверь Тень Постель Горсть Лошадь

Русский язык

Помогите! Очень вас прошу! В ходе истории может измениться звуковой состав слова, его написание, грамматические признаки. Укажите слово, которое изменило свой род: Кровать Дверь Тень Постель Горсть Лошадь

Автор: Гость